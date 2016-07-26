新冠肺炎｜今公布收緊港人抵港檢疫安排 林鄭不認為早前放寬是漏洞

政府早前放寬新冠肺炎外防措施，當中容許接種疫苗有抗體的香港居民，回港可以縮短檢疫期至7天，惟近日接連有接種疫苗的輸入個案。特首林鄭月娥在出席行會前透露，政府今日將公布調整回港人士的檢疫安排，未來回港的香港居民，即使已驗出有抗體，檢疫期也不會縮短，意味回港人士檢疫期將不會少於14天。

她表示，隨著Delta變種病毒在世界各地流行，亦有帶有抗體的港人，由外地回港後確診，政府需要因時制宜，調整政策，她 不認為早前放寬檢疫安排有漏洞，稱政府調校政策是為了回應市民訴求。她 就受影響人士帶來不便致歉，希望他們諒解，指政府希望保護香港，寧願過於謹慎，也不要冒險犯錯， 強調由於近日出現「突破」情況，有需要因時制宜調整政策。

長遠會否放棄清零？林鄭：打針仍是抗疫唯一出路

被問到政府會否放棄清零目標，長遠與病毒共存，林鄭月娥稱，目前專業意見仍認為，接種疫苗是抗疫唯一出路，截至昨晚，首劑疫苗的接種率是55%，香港會繼續努力提升接種率。她解釋，雖然有接種率高的地方，確診個案回升，但打針後一旦受到感染，嚴重性和死亡機會都會較低，從保障公共醫療系統和個人安全的角度，接種疫苗仍是值得廣泛支持的做法，她再呼籲市民盡快接種疫苗。

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