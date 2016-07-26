新冠肺炎｜海洋光譜號須停航21日 船員正式列復陽

皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員本周二(19日)採樣檢測，兩日後(21日)才驗出陽性。衞生防護中心昨日(22日)晚上公布，將個案正式列為外地確診復陽，而其工作的郵輪被勒令停航21日，至下月11日才可重新接待乘客。

衞生防護中心表示，患者周二在郵輪上採樣，直至周四在私人化驗所檢測結果為不確定，其後衞生署公共衞生化驗服務處同日所作的覆檢結果顯示樣本呈陽性，病毒量非常低，中心遂安排患者送院。患者沒有出現病徵，入院後檢測結果呈陰性，對抗體則呈陽性，在檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為患者與復陽個案吻合。

中心已派員登船視察，並將個案的密切接觸者送往檢疫中心，以及將郵輪納入強制檢測公告，另勒令郵輪停航21天至下月11日。

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