新冠肺炎｜消息：居上環半山男子帶變種病毒 料傍晚圍封「尚賢居」

本港新冠疫情放緩，衛生署衞生防護中心今日(19日)公布，本港沒有新增個案，為本月第四度「零確診」，已連續第42日沒有本地感染。初步確診少於10宗，暫時均屬輸入個案。消息指，一名27歲男子初步確診，其居住的士丹頓街72號「尚賢居」晚上或圍封強檢。

該名男子於上月27至本月4日期間在港，其後到美國洛杉磯工作，昨(18日)返港時在機場採樣對病毒呈陽性，驗出帶有變種病毒株L452R ，病毒載量高，而且沒有病徵，目前於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。據了解，該名男子於本月2日離港前病毒檢測呈陰性，返港前、本月15日在美國檢測同樣呈陰性。當局正調查該名男子是否屬美國輸入個案，惟由於變種病毒的潛伏期可達21天，目前未能排除他離港前染疫，故為安全起見，他離港前曾到訪的三間食肆同須強檢。

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另外，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日指，認為政府應考慮延長社區接種中心的開放期限。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，也未必足以建立穩妥的免疫屏障。

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至於昨日本港新增兩宗確診個案，均屬輸入個案，患者分別從美國及孟加拉抵港。兩人都為無病徵，均帶有L452R變種病毒株。