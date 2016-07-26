新冠肺炎｜港增2宗變種病毒輸入個案 另43歲地盤燒焊工初步陽性

衛生防護中心表示，本港今日新增2宗新冠肺炎輸入個案，另有一宗懷疑復陽的初步陽性個案，意味本港連續58天本地零感染可能斷纜。2宗輸入個案的女士都帶有L452R的變種病毒株，由美國及杜拜抵港，2人都沒有接種新冠疫苗，累計病例增至11,955宗，當中本港L452R變種病毒個案增至207宗。

有關初步陽性個案涉及一名43歲男子，他住在劏房，在灣仔皇后大道東一個地盤及灣仔肇堅里地盤任職燒銲工，與數名同事工作。他沒外遊記錄，亦無與外遊人士接觸和打疫苗，不過有定期檢測，對上一次檢測為陰性，惟周一(2日)到灣仔門診交樣本樽時，結果呈初步陽性，CT值高，病毒量低，入院檢測呈陰性，但體內有抗體，中心因此懷疑他是復陽個案，可能一至兩星期前已感染。

初陽男子曾去葵芳等多間餐廳

他曾經去過葵芳等多個地方進膳，中心將有關地方做強制檢測，包括葵涌葵坊廣場銀龍粉麵茶餐廳食早餐、深水埗石硤尾街醉上海、葵芳好爵中心夢工房西日料理、灣仔寶和大廈翠苑甜品專家、葵涌廣場小雨天、胡忠大廈二樓大快活、新都廣場2座41樓、葵芳閣二座地下香港龍寶酒家、深水埗汝州街和味餐室等。此外，他亦曾到葵芳邨葵仁樓探望家人，及在本月1日曾到長州西灣靈灰安置所。

中心指，由於本港近日本地個案都涉及輸入個案，當中不少都與變種病毒有關，故要安排去過上址地方的市民做強檢檢測，又指現時有20名緊密接觸者，但相信傳播的風險較少，故會在20名緊密接觸者中進行調查。

另此，一名曾與澳門Delta變種病個案接觸過的密切接觸者在8月2日抵港，中心已立即展開流行性病學調查。

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