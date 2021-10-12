新冠肺炎｜港增4打齊針輸入 何文田帝庭園住戶赴英確診

本港今日(12日)新增4宗新冠肺炎輸入個案，全部已打齊兩針新冠疫苗，當中最少3人帶有L452R變異病毒株；另錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12275：42歲女子，前日(10日)乘搭國泰航空CX252從英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於7月21日及8月12日在香港接種復必泰疫苗

⚫ #12276：58歲男機組，上周六(9日)乘搭英國航空BA031從英國抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於3月24日及6月9日在英國接種阿斯利康疫苗

⚫ #12277：32歲女外傭，10月2日乘搭國泰航空CX798從印尼抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，檢疫第9日提交的樣本確診，變種病毒檢測待定。她沒有病徵，曾於7月12日及8月16日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12278：56歲男機組，前日(10日)乘搭I-Fly F78119從俄羅斯抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月6日及27日在俄羅斯接種當地研發的衛星五號疫苗

何文田帝庭園住戶赴英確診

此外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於何文田帝庭園7座。他9月29日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於10月1日乘搭英國航空BA032離港前往英國，兩日後(3日)在英國抽取的樣本結果呈陽性，直至昨日(11日)出現病徵。他曾於3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓工作，最後上班日期為9月24日。

為審慎起見，病人於潛伏期曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。

現有社交距離措施明晚屆滿，政府今日(12日)宣布為健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排，符合各項包括通風標準等額外防疫要求的健身中心，可在員工已完成接種新冠疫苗、參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人。此外，若健身中心內所有員工及使用者均打齊針、只准顧客用「安心出行」而拒絕紙本登記資料，顧客運動時就毋須戴口罩。至於其餘現行大部分社交距離措施，則會延長14日有效期至本月27日。

政府今日(12日)公布，將向新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)捐贈750萬劑阿斯利康新冠疫苗，該批疫苗為早前本港預訂、沒有付運到港的批次。

衞生防護中心昨日表示，在源頭不明的機場貨運男工(#12258)曾使用的職員休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本檢驗出新冠病毒，病毒量低，中心認為很可能是被病人污染。

因應衞生防護中心於職員休息室採集的樣本驗出新冠病毒，有關地點昨晚納入強制檢測公告；另外有12間學校或部分年級爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病，因此相關學校或年級同樣納入強制檢測公告。

政府昨日宣布，機場地面運輸候車室將於周四(14日)重陽節當日，新增一間社區檢測中心，以進一步便利在機場工作的市民接受檢測，服務將由金域檢驗(香港)有限公司承辦。