新冠肺炎｜疑本地感染再現 梁子超憂外防輸入存漏洞

43歲居住深水埗男子昨晚初步確診，沒有外遊紀錄，無病徵及病毒量低，未知是否帶有變種病毒，該男子一旦確診，57日零本地感染恐斷纜。呼吸系統專科醫生梁子超表示，如果有關個案被驗出帶有變種病毒，便反映可能與外防輸入出現漏洞有關，需要加以追蹤，或會造成社區爆發；患者病毒量低，亦有機會是復陽個案，則對社區影響不大。

批澳現嚴重診斷滯後

至於澳門昨日一家四口確診，被驗出帶有Delta變種病毒，最先發病的女兒病毒量低，其餘的父母及兒子CT值10、病毒量極高。梁子超指，個案反映航空交通存在很高風險，當局沒有有效跟進，染疫女兒上月24日持陰性檢測證明回澳，直至前日父母在珠海採樣才被發現，反映有嚴重診斷滯後。梁子超續指，當局需要調查確診者發病期，若染疫父母及兒子已發病一段時間，期間他們在社區有大量活動，反映澳門的爆發風險大，或已大規模擴散，他認為單次全民檢測不足以控制傳播，或需要大型封鎖措施。

倡澳門抵港者改為酒店檢疫

因應澳門情況，港府自今日起停止在澳港人經「回港易」計劃回港，澳門抵港者需要接受家居檢疫14天，並作定期檢測。梁子超認為，本港「如果有(傳播)風險已經發生咗」，但採取措施是適合，「當地防控措施咁嚴謹，無理由回港易可以繼續」。他憂慮，容許澳門抵港者家居檢疫有風險，建議應改為酒店隔離；即使要求定期檢測不代表不會走漏，提醒他們留意自己和家人有否出現病徵，否則應及早檢測。

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