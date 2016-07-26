新冠肺炎｜福建再增59宗本地病例 疫情蔓延廈門全市小區閉環管理

內地福建新冠疫情Delta本土病例持續擴散。據中國國家衛健委公布，內地昨日再增加92宗確診個案，本土病例佔59宗，全部來自福建，當中廈門由前日的1宗個案，增至昨日32宗個案，餘下的24宗在莆田及3宗在泉州，其中包括12宗無症狀感染轉為確診個案；另莆田亦新增1宗本土無症狀感染。

莆田今起實施小區出入嚴格管控

有鑑福建莆田的新冠疫情嚴峻，莆田市政府公布，今日起所有小區全面實行出入嚴格管控，根據小區情況設置出入管控口，24小時有人值班。民眾進入必須測溫、驗碼、戴口罩，進入的人同車要逐一核查，快遞、外賣等實行無接觸配送。

此外，由於莆田的疫情有蔓延至廈門及泉州跡象，廈門今日零時起，已暫停各長途車站，往省內外各地的所有客運班車，直至另行通知，全市居民小區或者村實行閉環管理，嚴格落實「測溫亮碼」措施，減少人員流動。市政府又說，民眾應密切關注疫情動態，非必要不離開廈門，由今日零時起，離開廈門的人需要憑健康碼綠碼並持有48小時內核酸檢測陰性證明；而廈門的中小學及幼稚園今日起改為網上教學，校外培訓機構暫停一切營運活動，至於福建傳統的中秋活動「博餅」今年暫停舉辦。

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