新冠肺炎｜麥美娟倡「安心」增追蹤利通關 林鄭：倘內地要求會全力做到

特首林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間，多名建制派議員關注和內地通關事宜。工聯會麥美娟表示，政府公布強制檢測不再接受深喉唾液樣本，全面改用鼻咽拭子樣本，做法與內地接軌，認為是好方向，但目前「安心出行」並無追蹤功能，認為這個可能是其中一個原因，令內地對香港的防疫措施有擔心，詢問政府會否考慮改良「安心出行」，當中加裝追蹤功能，以便與內地健康碼接軌，為通關創造條件。林鄭月娥指，若在短期內能和內地有關部門「對接」，過程中對方提出通關的「先決條件」，可以有利通關，港府會全力做到，但是會考慮實際情況。

此外，林鄭月娥指，自本港第四波疫情減退後，她一直本港向中央反映通關的期望，目前香港疫情控制非常好，本地清零超過 21 日，外防輸入亦非常嚴格，她已向中央提出兩地進行「專家對接」建議，以實現逐步有序通關，而且她認為本港不可以亦不應該採取「與病毒共存」的防疫策略，否則與內地通關更無希望，她亦再呼籲巿民接種疫苗。

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