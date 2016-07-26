新冠肺炎 北京疑似個案屬陰性 福建再增51人染疫

福建新冠肺炎Delta變種病毒本土疫情仍在擴大，前日新增50宗確診、1宗無症狀感染，累計確診數字達152宗、無症狀感染13宗。福建疫情尚有傳播鏈未清晰之際，北京朝陽區昨午突然有小區多幢大廈被封閉檢測，所有人只准入不准出。有北京傳媒指，涉事大廈有5人核酸混合檢測結果呈陽性，遂要逐個檢測找出陽性患者。朝陽區疾控中心昨深夜公布，相關人士檢測結果為陰性。

北京人民廣播電台北京新聞廣播報道，朝陽區十里堡都會華庭小區及大悅城附近青年滙小區出現疑似個案，兩個小區有4幢大廈昨午起封閉檢測。朝陽區疾控中心表示，昨日對重點人群例行檢測時，發現1份咽拭子樣本初步陽性，經覆核及進行環境檢測後證實全屬陰性，相關大廈已經解封。



廈門一患者感染途徑不明

福建疫情則因廈門大學附屬第一醫院姓蔡外判物流人員感染途徑不明，而增添許多變數。官媒《中國新聞周刊》引述專家指，蔡男獨居，無高中風險地區旅居史，何時、透過甚麼渠道被傳染都不明，醫院內首輪排查雖然未發現有人感染，但「真正確切的結果一般要7天左右反映出來」。



廈門市昨午舉行疫情防控記者會時則透露，蔡男感染的病毒株，經基因排序對照，與市內首名確診者吳男感染的病毒基因高度同源。吳男是廈門一間工藝品廠的中層員工，且是莆田仙游縣爆疫鞋廠確診員工王婦的親屬，月初曾從廈門回仙游縣探親，與黃婦有接觸，回廠後每天開早會都無戴口罩。截至昨午4時，廈門累計48確診、1無症狀感染，大部分患者是爆疫工藝廠員工。