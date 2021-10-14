新智能身份證｜1980至1982年出生市民 本月19日起須換證

入境處宣布，凡於1980年、1981年或1982年出生的舊款智能身份證持有人須在11月19日(周五)至明年1月18日(周二)期間，帶同身份證親身前往任何一間「智能身份證換領中心」辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為周一至周六上午9時至晚上10時(公眾假期除外)。

入境處籲預約辦理換證手續

入境處又指，「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。

此外，入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務，而申請人前往換證中心辦理手續時，須帶備其現有的智能身份證。合資格的申請人可攜同最多兩名65歲或以上的親友一同前往換證。

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