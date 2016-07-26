施政報告｜北部都會區與內地城市優勢互補 薛永恒：現時是本港創科黃金時代

創新及科技局局長薛永恒表示，施政報告中的「北部都會區」等政策，為本地創科發展帶來新局面，在政策和用地支援下，可與深圳以至大灣區城市優勢互補，創造就業機會，將是本港創科發展黃金機遇。

港深共540公頃創科用地

薛永恒出席商台節目表示，創科業界對施政報告帶來的發展機遇感興奮和鼓舞，舉例新田科技城將有150公頃新土地，加上落馬洲河套區87公頃港深創新及科技園，整個河套區將有240公頃創科用地，加上深圳的300公頃深港科技園，兩地合共540公頃創科合作區，之後研究共融合作，包括人才互通、設備共享等，將可發揮本港科研、金融投資等優勢，同時解決包括地少人多等瓶頸問題，而內地城市則在把科技成果轉化成生產的環節較強，兩地可發揮所長，互不不足。

政府創科投資達263億元

薛永恒又提到政府非常重視創科，且過去幾年科研發展也見成效，政府對科研投資由2014年約167億元增至現時的263億元、吸引資金由2014年的12.4億元升至2019年約99億元，初創企業及僱用人數有數倍增長，在世界數碼競爭力排名全球第二、亞洲第一，又有5間大學屬世界100強大學，兩間醫學院全球50強；認為本地創科基礎穩固，在施政報告新政策，以及大灣區平台及中央支持下，香港創科迎來黃金機遇，為經濟帶來新動力及優質就業機會。

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