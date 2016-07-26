施政報告｜強調融入國家發展大局 河套港深創科園設「生命健康創科中心」

特首林鄭月娥宣布新一份《施政報告》，表示香港要融入國家發展大局，又說香港擁有雄厚的科研實力，擁有發展為環球科研合作中心的紮實根基，展望未來，《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，她認為香港應回應「國家所需」，更好發揮香港在生命健康科技的優勢，她建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。

港深創科園與落馬洲╱新田一帶將整合為新田科技城

她又指，當局正研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程；此外，深港科技創新合作區(深港科創合作區)的「一區兩園」工作進度良好。長遠而言，在《發展策略》下，港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

同時，林鄭月娥強調政府會持續從基建、人才、資金、技術及科研5大方面推動「再工業化」，令香港的產值鏈更為完備及經濟更為多元。位於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心將分別於明年中和2023年完工。業界對這兩項設施反應理想，反映不少企業認同高附加值和高技術含量的製造工序和生產線可在香港落戶。有鑑於此，她已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心。

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