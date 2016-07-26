施政報告｜最遲2035年停用煤作日常發電
2 小時前
施政報告｜最遲2035年停用煤作日常發電
特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，提到政府目標2050年前達致「淨零發電」，首先要改變本地電廠的燃料組合，並透露中期目標為2035年或之前停用煤作日常發電。
林鄭月娥解釋指，目標並非遙不可及，因為目前發電燃料組合中，煤所佔比例已減至少於四分一。她提到，電力公司須繼續逐步淘汰燃煤發電機組，並以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。
最遲2050年用電量減最少兩成
林鄭月娥續指，第二個「淨零發電」策略是減少能源需求。她說，現時本港九成的電力用於建築物，政府目標在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成，並希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。另外，政府會積極推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，包括與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，以期在2025年確立更具體使用新能源交通工具的未來路向和時間表。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜最遲2035年停用煤作日常發電-287572