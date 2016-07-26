施政報告｜林鄭：未來幾年料收回700公頃土地 研修例釋放新界祖堂地

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，其中一個重點是本港土地提應問題。她說，過去兩年政府引用《收回土地條例》已收回90公頃新界土地作發展，遠較之前5年的20公頃為多，並預計政府未來幾年收回的土地將高達700公頃。同樣是整合和發展新界土地的還有「土地共享先導計劃」，透過善用私營界別的規劃力量，釋放新界私人土地的發展潛力，供以公營房屋為主的發展。

同時，政府會採取一系列措施，加快土地供應，包括進一步檢視「綠化地帶」、釋放新界祖堂地，當中她同意可考慮修訂《新界條例》，在尊重祖堂傳統和保障祖堂成員合理權益的前提下，務實地處理目前祖堂地難以發展的困局，民政事務局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

積極推進交椅洲人工島填海工程研究

此外她稱，為確保10年後有持續土地供應，政府積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究，在近岸填海方面，發展局會審視涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃，目標是在明年上半年爭取立法會撥款啟動這項開拓土地的規劃及工程研究，檢視不同的發展選項，以敲定未來路向；政府亦會重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地。此外，透過多項搬遷政府設施往岩洞的項目，預計由2027年起將陸續騰出超過40公頃土地作房屋和其他有利民生用途。

倡增建過渡性房屋至2萬個單位

她又指，建議再額外提供5,000個過渡性房屋單位，以紓緩未能「上樓」家庭的境況，令整體供應在未來幾年可增至2萬個過渡性房屋單位，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。

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