施政報告｜林鄭：研鼓勵將強積金轉年金 為長者提供穩定收入
2 小時前
施政報告｜林鄭：研鼓勵將強積金轉年金 為長者提供穩定收入
特首林鄭月娥宣布新一份《施政報告》，在公眾福利方面，她說貧富懸殊是大眾關心的議題，政府未來的扶貧策略主要會有四方面，包括以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧，並在明年下半年合併普通及高額長生津、繼續發展經濟和提供培訓、加快興建公屋，以及在共同承擔的原則下，加強強積金的退休保障功能。她稱，政府的首要工作是在下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」，亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金，同時政府會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。
林鄭：政府過去幾年大幅改善現金福利
此外，林鄭月娥交代政府過去幾年大幅改善現金福利，第一，推出高額長者生活津，讓約57萬名長者，包括部分擁有自住物業或與有收入家人同住的長者，每月領取3,815元的高額津貼；第二，優化在職家庭津貼計劃，大幅增加金額和放寬申請資格，讓收入不超過22,400元而育有兩名兒童的四人住戶每月領取最多4,200元津貼；第三，落實一系列改善綜合社會保障援助措施，包括大幅增加租金津貼及放寬多項特別津貼資格等，她指這三項和其他改善措施令現金福利總經常開支增至2021至2022年度的674億元，較2017至2018年度高出56%。
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