施政報告｜林鄭：連接洪水橋/厦村至深圳前海港深西部鐵路

特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，她指在2018年《施政報告》中，提出「明日大嶼願景」，其中運輸基建先行的概念獲得廣泛認同，並提出會建設北部都會區，而北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。《發展策略》中提出的鐵路項目，包括連接洪水橋/厦村至深圳前海的港深西部鐵路，以及把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區(河套地區)的港深創新及科技園(港深創科園)接入深圳的新皇崗口岸。

此外，林鄭月娥又指，探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；同時將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；以及探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。