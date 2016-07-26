施政報告｜灣仔政府大樓建新法庭 明年上半年開始工程

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到已要求有關部門全力協助司法機關解決法庭不足的問題，除正在進行改裝的設施和重新使用已關閉的荃灣法院大樓外，政府會在新區域法院大樓於2027年底落成啟用前，於灣仔政府大樓內增設一個大型法庭和相關設施，以應付一些涉及大量被告人的案件。有關工程將於明年上半年展開。

林鄭月娥重申，本港行政主導和行政機關與立法機關互相配合、互相制衡並無矛盾，但過去一段時間立法會出現「極端政治生態」，包括「拉布」、「攬炒」等行為，嚴重破壞政府與立法會應良性互動的關係，窒礙立法和撥款工作。但她形容，自去年11月「為反對而反對」的議員離開議會後，本年度立法會「成果豐碩」，共通過46條條例草案和審批超過3,200億元撥款。

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