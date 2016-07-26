施政報告｜特首倡建北部都會區 劏房戶：要搬去嗰度就慘

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》指，政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公屋單位，惟未來十年的建屋量會出現「頭輕尾重」的現象，逾30萬個單位或僅三分一可於首5年落成。有劏房戶斥政府「都係攞返以前講法嚟講」，認為無助解決逼切性住屋問題，有基層團體指未來5年公屋供應未見改善，亦擔憂成個過渡性房屋仍設居住期限，無法配合公屋落成周期。

指10年建33萬公屋無助解決屋荒

基層願景、關基聯等基層組織今聯同數十名基層人士一同收看施政報告直播，林鄭月娥於《施政報告》稱未來10年的33萬的公屋供應，足以滿足預計的30.1萬個公屋單位的需求；已居於劏房10年、輪候公屋逾3年的張先生指，十年建成33萬公屋單位，即每年3.3萬個單位，斥政府「都係攞返以前講法嚟講」，現時輪候公屋3年，並考慮申請過渡性房屋，惟坦言擔心2年居住期限到「都未排到公屋」。

現年73歲、已退休的劏房戶何先生指，10年後才有33萬個公屋單位「唔係好多」，自己能否受惠都未知，希望先有過渡性房屋，望政府體諒基層，積極將銜接用地發展成過渡性房屋，增加供應；回應政府未來發展北區都會區，他擔憂「要搬去嗰度就慘」。

團體盼放寬過渡屋租住期限

數10名基層人士亦在特首發表施政報告前後「許願」，有基層望政府放寬租津、低津的申請門檻，亦有居民始終認為在租管制度設立起始租金才能真正幫助劏房戶；另有低收入公屋戶望政府可為學童提供功課輔導津貼。

關基聯回應指，未來五年公屋供應未見改善，雖樂見政府將增設5,000個過渡性房屋單位，但現時仍有租住期限，望政府可「拆牆鬆綁」放寬期限，以配合公屋落成周期。

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