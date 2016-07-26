施政報告｜倡設文化體育旅遊局 分拆運房局重組民政局

特首林鄭月娥公布本屆政府最後一份《施政報告》，當中表示認為要重組政府決策局，以切合施政重點和社會期望也有其必要性，透露會設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心；同時會分拆運輸及房屋局(運房局)，讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位。

待新一屆立法會組成才展開重組

她續稱，研究分拆後的房屋局和負責土地發展和工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應；同時會擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展；及重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

林鄭月娥強調上述意見純屬拋磚引玉，希望新一屆立法會組成後，可就決策局重組事宜馬上展開討論。她和司局長亦會在未來數月與持份者交流意見，並制訂詳細方案。

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