旅遊氣泡｜邱騰華稱會繼續審視雙邊安排 惟目前難取消檢疫

新加坡與香港的「旅遊氣泡」安排，商討大半年最終未開始先爆破。商經局長邱騰華表示，在防疫作為大前提下，雙方會繼續「靠兩條腿走路」，在維持現有檢疫安排下，繼續審視能否減少檢疫期，惟強調目前情況下較難以「旅遊氣泡」取代檢疫。

邱騰華出席活動後表示，在星國採取防疫策略新方向後，當局認為有關安排未能符合原先就「旅遊氣泡」訂下的要求，而且社會有共識，市民希望將本地疫情降到極低風險，因此決定暫停有關計劃。對於新加坡放寬對港檢疫，邱騰華認為，該安排肯定本港的抗疫成果。

最希望與內地通關

邱騰華指，會繼續與其他地區磋商恢復來往，但認為沒有「一刀切」的標準決定該些地區是否符合本港防疫標準，當局須審視具體情況，包括疫情、經濟效益、承擔成本及國際大趨勢等，才決定與哪些地方通關。邱騰華重申，目前最希望與內地通關，但仍須與外地恢復來往，因此需要作出平衡。

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