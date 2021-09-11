日駐港領事館發文問「四六時中」 惹網民猜疑與支聯會有關

駐本港多個領事館，不時會透過社交媒體透過問答去教育港人該國的語文，當中最為人認知是德國及日本領事館。而日本駐港領事館，今日(11日)就在Facebook發文，問網友知否「四六時中」的漢字在日語的解釋，不過由於事態敏感，有網民質疑是否與支聯會被禁及六四集會有關。

日本駐港領事館在Facebook發文，問網民「日語中的『四六時中』，是什麼意思呢？」而附圖顯示為黎明時份的太陽升起圖片，提供的答案為一整天、黃昏、時鐘以及夕陽。根據日語意思，「四六時中」其實是代表一整天，無時無刻。有指「四六時中」從「二六時中」演化而成，因為以前日本是以12個時辰作為一日的時間單位，故2乘6就得出「二六時中」，當中早上6時為「昼」，晚上6時為「夜」，而之後轉以24小時制，故出現「四六時中」的說法。

不過由於時間及政治形勢敏感，有網民質疑問題是否與警方近日指支聯會「作為外國代理人」一事有關。