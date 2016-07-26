有人形容選委會屬小圈子選舉 曾國衞指已代表各行業

選舉委員會界別分組選舉昨日舉行，全港設5個一般投票站及一個設於警署的專用投票站。政制及內地事務局長曾國衞昨於會展、九龍公園、沙田大會堂投票站巡視後見傳媒，指投票流程大致暢順，回應今次僅約4,900人合資格投票，但警力達5,000至6,000時，曾指今次選舉首次將選委會人數增加至1,500人，是三場選舉的「首仗」，對香港以致每名香港市民都十分重要，不容有失；鑑於過往選舉期間曾出現混亂，認為警方是「適當安排部署，絕對有需要及恰當」。

曾國衞又表示，不贊成外界所謂小圈子選舉的說法，他指完善選舉制度後，選委會人數由1,200增至1,500人，界別分組數目亦增加包括有內地港人、基層及同鄉社團等，代表各行各業，形容是香港的縮影。他指選舉要符合香港實況，「不是一味追求人數多，競爭激烈」，只要能實現愛國者治港等，才是適合香港的優質民主制度。

警方昨派出5千警力在各投票場地加強戒備及巡邏。警務處處長蕭澤頤昨午先後到位於九龍公園體育館和沙田大會堂等投票站巡視，短暫停留5至10分鐘，現場有警員向他介紹保安部署，被問到外界質疑是否安排過多警力，他指「咁多警力都係為咗一個目的，都是大家的安全」。

有人形容選委會屬小圈子選舉 曾國衞指已代表各行業