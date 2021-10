有片|喬布斯逝世10周年 蘋果發布影片悼念 家人表哀思:他教曉我們很多

周二(10月5日)是「蘋果教主」喬布斯逝世10周年,美國蘋果公司發布影片悼念這位以創新精神改變資訊科技的已故共同創辦人及行政總裁。

紀念短片中,輯錄了喬布斯一系列照片、影片、發布及介紹蘋果產品片段,以及諸如「電腦是為思維而設的單車(the computer is a bicycle for the mind)」等金句。

家人發公開信

此外,蘋果亦發布喬布斯家人一封公開信,表達家人10年來對喬布斯的哀思,並讚揚他才華橫溢,「Steve天賦在於,他有作為老師的力量,這力量是長存的。他教曉我們開放去接受世界的美好、對新思念好奇、去探索另一領域,當中最重要的是在我們初學者的思維裡要保持謙卑」。

庫克援引「教主」金句

接替喬布斯擔任蘋果公司行政總裁的庫克在Twitter亦發布影片,並引用喬布斯名句:「充滿熱忱的人可以改變世界,使其變得更好(People with passion can change the world for the better)」,留言「很難相信這樣就10年」,來悼念喬布斯。蘋果設立「一同懷緬喬布斯」專頁,讓果粉們留言懷念。

喬布斯2011年10月5日因胰臟癌病逝,終年56歲,加州其後把10月16日定為「喬布斯日」,紀念這位以創新精神改變世界的「蘋果教主」。

