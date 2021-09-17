有片｜拜登晤以色列新總理時恰著？ 內塔尼亞胡嘲笑遭指責

以色列前總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)於19日在社交平台發布影片，其間暗示美國總統拜登上個月和以國新總理貝內特(Naftali Bennett)會面時睡著了，但相關言論是根據早前網路上流傳、經過剪接的影片而發布。

《路透社》報道，內塔尼亞胡表示，聽說拜登在這次的會議上相當專心，用點頭來表示同意(He dropped his head in agreement)，以暗示打瞌睡，接著內塔尼亞胡便把自己的頭垂下，似乎在模仿睡著的樣子。

內塔尼亞胡的言論顯然是根據社交媒體上早前被轉發分享的影片，當中顯示拜登於貝內特說話時閉眼低頭，看起來就像是睡著了，但《路透社》上月已進行事實查證，指出這段約22秒的影片經過剪接，事實上，原先影片有近26分鐘，當貝內特發言後，拜登亦立即回應。

內塔尼亞胡於以色列掌權長達12年，於中東政策上很大一部分和美國前總統特朗普一致，加上貪污醜聞纏身，最終在今年6月遭貝內特新政府所取代。在內塔尼亞胡發布了嘲笑拜登的影片後，受到不少以色列媒體的指責。

拜登恰眼瞓傳聞不絕 「Sleepy Joe」源於特朗普

特朗普於2019年創作了「Sleepy Joe」(昏昏欲睡的拜登)用作嘲諷當時競選對手拜登，而當時《美國今日》(USA Today)曾就多宗傳言查證，涉及拜登被指在多宗政治事件中睡著的虛假傳聞，但「Sleepy Joe」已被利用作諷刺拜登的其中一種意識形態。

就今次會晤以色列總理的事件，美國眾議員 Lauren Boebert於上月 28 日在Twitter發在事件中經剪接的短片，標題是「醒來，拜登。你有辭職信要簽！」佛羅里達州眾議員Blaise Ingoglia亦於同日在 Facebook發布了類似經剪接的影片，指「昏昏欲睡」的拜登與以色列總理會面時，實際上睡著了」，他更指，「我敢打睹，自由媒體的『事實調查員』將會說他(拜登)正沉思或者甚麼」。

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