有片｜美媒記者要求英語作答 中國氣候特使︰不如你用中文問？內地網民激讚

有片｜美記者要求英語作答 中國特使霸氣回應︰不如你用中文問？內地網民激讚

新華社周日報道，中國氣候變化事務特使解振華，日前在於聯合國氣候峰會COP26的一場記者會上，被美聯社記者打斷發言，問他「你能不能直接用英文回答問題？」報道形容，美聯社記者的突然發問，「讓在場記者紛紛一愣」，而解振華回答說「不如你用中文提問」，同時「哈哈一笑」，「在現場隨即爆發出的大笑聲中，美聯社記者垂下頭」。解振華的反應獲不少內地網民讚賞。

根據在YouTube上的片段，美聯社該名女記者當時的提問為︰「Excuse me, would it be possible to anwsering in English? Is that possible?」她見解振華搖頭時，表示「sorry」。

報道並指，在隨後的提問中，美聯社記者拋出又一個「無稽之談」：「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已經承認(這一點)，但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」解振華對此付之一笑，回答稱︰「你這個問題《巴黎協定》已經說得很清楚了……大家早已有了結論，氣候變化、全球變暖的原因，主要是發達國家在工業化城鎮化過程中無序排放造成的歷史原因，這是共識。也因此，《巴黎協定》要求發達國家帶頭減排，並應向發展中國家提供支助。」

報道指美國有線新聞網絡(CNN)的記者，緊接著提出一個歪曲事實的問題：「中國反對在本世紀內將全球溫度升幅控制在1.5攝氏度之內的目標，中國又會為應對全球變暖做出甚麼實際的事情？」解振華回答稱︰「我們從不反對1.5攝氏度目標，(中國簽署的)《巴黎協定》中就包括1.5攝氏度的目標，怎麼能說我們反對？」

內地網民轟美記者無禮

不少內地網民讚賞解振華的表現，有人批評「美國記者無理取鬧」、「美國記者自討沒趣」、「對待傲慢，毫不客氣，為解特使點讚」；有人特別提到他反建議美聯社記者用中文提問一事，「『不如你用中文提問』，就是很犀利的反擊」、「中文不懂不要採訪中國人。何況中文是聯合國規定的工作語言之一」；有人則認為「中國在氣候問題上的底氣越來越足了」。

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