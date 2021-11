有片｜美媒記者要求英語作答 中國氣候特使︰不如你用中文問？內地網民激讚

有片|美記者要求英語作答 中國特使霸氣回應︰不如你用中文問?內地網民激讚

新華社周日報道,中國氣候變化事務特使解振華,日前在於聯合國氣候峰會COP26的一場記者會上,被美聯社記者打斷發言,問他「你能不能直接用英文回答問題?」報道形容,美聯社記者的突然發問,「讓在場記者紛紛一愣」,而解振華回答說「不如你用中文提問」,同時「哈哈一笑」,「在現場隨即爆發出的大笑聲中,美聯社記者垂下頭」。解振華的反應獲不少內地網民讚賞。

根據在YouTube上的片段,美聯社該名女記者當時的提問為︰「Excuse me, would it be possible to anwsering in English? Is that possible?」她見解振華搖頭時,表示「sorry」。

報道並指,在隨後的提問中,美聯社記者拋出又一個「無稽之談」:「中國總是要反過來指責美國,說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已經承認(這一點),但中國目前才是排放最大的國家,請問你如何評論?」解振華對此付之一笑,回答稱︰「你這個問題《巴黎協定》已經說得很清楚了……大家早已有了結論,氣候變化、全球變暖的原因,主要是發達國家在工業化城鎮化過程中無序排放造成的歷史原因,這是共識。也因此,《巴黎協定》要求發達國家帶頭減排,並應向發展中國家提供支助。」

報道指美國有線新聞網絡(CNN)的記者,緊接著提出一個歪曲事實的問題:「中國反對在本世紀內將全球溫度升幅控制在1.5攝氏度之內的目標,中國又會為應對全球變暖做出甚麼實際的事情?」解振華回答稱︰「我們從不反對1.5攝氏度目標,(中國簽署的)《巴黎協定》中就包括1.5攝氏度的目標,怎麼能說我們反對?」

內地網民轟美記者無禮

不少內地網民讚賞解振華的表現,有人批評「美國記者無理取鬧」、「美國記者自討沒趣」、「對待傲慢,毫不客氣,為解特使點讚」;有人特別提到他反建議美聯社記者用中文提問一事,「『不如你用中文提問』,就是很犀利的反擊」、「中文不懂不要採訪中國人。何況中文是聯合國規定的工作語言之一」;有人則認為「中國在氣候問題上的底氣越來越足了」。

