有片｜驗孕棒藏雪糕送老公驚喜 網民：噁心

外國一名女網民分享一段驗孕棒藏在雪糕裡給老公驚喜的影片，卻令部分網友直呼「有點噁心」。

一名國外的女網友莉莎「joshandlisa」在TakTik上發布了一則「最甜蜜的懷孕宣布」的影片，影片開始，莉莎將一支驗孕棒放進一支雪糕裡面，之後返回座位，將雪糕遞給丈夫享用。 莉莎趁丈夫享用雪糕同時，不斷用說話暗示自己懷孕的消息，丈夫未有察覺，反而旁邊的友人聽出暗示，驚訝的掩住咀巴。直至莉莎的丈夫把雪糕吃到一半，驚覺雪糕內有異物，將驗孕棒抽出來時才恍然大悟，驚喜地不停問：「這是真的嗎？」

許多網民留下嘔吐表情符號

這個溫馨的影片獲得很多網民留言祝賀，但亦有不少人想到驗孕棒是如何使用，忍不住留言說「有點噁心」、「好古怪」、「這很可愛，但是妳屙尿到那個上面」、「甚麼味道？」還有許多網民留下嘔吐的表情符號。由於影片拍至莉莎的丈夫驚喜的畫面就結束，無法得知他有否將餘下的雪糕吃完。