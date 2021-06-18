本地魚｜安全環保 食得安心 本地優質魚 出得大場面

香港人出名愛吃海鮮，其中魚類更是不少人每天必備的席上佳餚。漁農自然護理署自2005年起推出「優質養魚場計劃」（計劃），以推廣本地魚場所飼養的優質魚，讓消費者可食用更安全優質，低碳環保的優質本地魚。其實本地優質魚一點也不失禮，連法國藍帶廚師Bonnie So都極力推薦，並指認識本地優質魚的優點後，讓她可以本地魚烹調出更多創意fusion美味。



「優質養魚場計劃」參與了早前舉行的「亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展」，推廣本地優質魚的好處。熱愛烹飪的Bonnie，更特別為是次展覽，以西式方法去烹調出3道本地優質魚菜式：

Bonnie指本地優質魚經嚴格監管，確保零孔雀石綠，重金屬及藥物殘餘含量符合標準，亦沒有泥腥味，市民可安心食用，而且這三種都是市民較熟悉的本地魚種，故她製作了3道美食。她亦指本地優質魚採用高速急凍及真空包裝技術，運送過程更安全，有助保留魚的鮮味，亦方便保存。而她了解本地優質魚後，嘗試以本地魚種及法式方法烹調美食，效果亦出乎意外的好。



計劃代言人麥包（麥長青），亦現身與大家分享本地優質魚的好處。十分喜愛吃魚的他，成為計劃代言人後，有機會親身到本地魚場了解優質魚的養殖環境和運作過程，並品嚐即撈即煮新鮮美味的本地優質魚。「能榮獲本地優質魚標籤，證明這些魚都安全優質，無激素，而且每條魚都有QR Code，就好像有身份證一樣方便溯源，市民可安心選購。加上漁農自然護理署的嚴密監控，予人更大信心。」而他現時到超市或上網買魚時，都會揀有標籤的本地優質魚。

嚴格監管 確保質素 安心食用本地優質魚

參與計劃的魚場，需接受漁農自然護理署的監察，確保養殖環境清潔衞生，魚苗會先進行登記，而且漁農自然護理署會定期派員進行環境水質監察及紀錄，而魚場用的飼料，亦需接受漁農自然護理署嚴密監察。漁農自然護理署亦會定期派員到各魚場視察以確保魚類的健康。當魚苗成長後，在販售前需通過檢測，確保不含孔雀石綠等有害致癌物。檢測合格才可使用優質養魚場標籤，經處理並速凍後運到分銷商發售。