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本研社揭政府計漏近400公頃棕地　元朗北區漏計最嚴重
2021-06-10
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本研社揭政府計漏近400公頃棕地　元朗北區漏計最嚴重
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研究揭荃灣川龍及和宜合村一幅約1公頃棕地，部分範圍與毗鄰的郊野公園重疊。 (本研社圖片)

本土研究社及綠色和平研究發現，全港有約1,958公頃棕地，較政府2019年報告公布的數據多379公頃，面積達2.2個粉嶺高爾夫球場。研究更發現，政府計漏荃灣川龍及和宜合村一幅約1公頃棕地，部分範圍更與毗鄰的郊野公園重疊。研究又發現，元朗區及北區屬漏計重災區，其中本研社發現元朗區有達1341.74公頃棕地，與政府公布的相差285.19公頃，而北區則相差50.87公頃。

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研究指，政府於2019年公布的數據，部分引用舊資料及舊衛星圖，其中一幅為於元朗新田的棕地，自2017年起已存在，但政府使用的衛星圖卻攝於2015年，故政府報告遺漏該幅土地。另外，當年政府的棕地研究範圍剔除了荃灣及葵青區，故本研社於該區發現的4.7公頃棕地，完全沒有計算在政府的報告中。

另外，政府報告沒有計算「隱形棕地」，即過往曾被平整或填土，但隨時間重新長出植被或被植被遮蓋的地塊，涉及約70公頃土地。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/本研社揭政府計漏近400公頃棕地　元朗北區漏計最嚴重-271412
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