朱立倫宣布參選國民黨主席 冀恢復兩岸良性互動交流

在台灣，國民黨前主席朱立倫今日宣布參選黨主席，炮轟民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，導致全民無比痛苦，「養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，在野黨也難脫責任」。他揚言要改變國民黨及台灣獨裁霸道的政治現狀，當選主席後會馬上啟動2022年地方選舉選戰策略小組，「一定要打嬴」，並會在2024年大選中推出最強候選人，「贏得勝選、重返執政」，「讓台灣民眾在困局中看到希望」。

對於國際形勢和兩岸僵局，他表示，國民黨會堅守「中華民國，自由民主」立場，重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，並且會恢復兩岸的良性互動和交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

江啟臣：正面看待良性競爭

國民黨主席選舉將在本月12、13日領表，16、17日登記，下月25日投票，同日開票並將結果報常委會通過。對於朱立倫參選，據報有意角逐連任的現任黨主席江啟臣表示，「正面看待黨內選舉的良性競爭」。有意參選的國民黨智庫副董事長連勝文則未有回應。

此外，朱立倫任新北市長時的副手、現任新北市長侯友宜表示，「任何人想為人民、為國家做事，我們都要給他祝福」。有傳侯友宜將拍擋朱立倫參與2024年大選，甚至有傳侯友宜可能在民意支持下直接參選總統。

郝龍斌：國民黨需要強而有力領導監督

不過，國民黨籍前衛生署長楊志良直言，「民進黨這麼爛，就是因為國民黨太爛」，又呼籲江啟臣應全力支持任何人參選黨主席，因為國民黨有沒有救，關鍵是參選者的理念和風格能不能說服大家，領導國民黨往好的方向走，而且越多人參選，國民黨越有希望，「但我看是不太有救」。

前副主席郝龍斌就指出，雖然民進黨近幾年執政荒腔走板，特別是疫苗和疫情上不能令大家滿意，但國民黨近年表現也不理想，在野監督制衡做得不好，「不要認為民進黨失敗，民眾討厭民進黨，就會喜歡國民黨」，又坦言國民黨未來發展堪憂，國民黨最需要的是強而有力的領導與監督。