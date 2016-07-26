東京奧運｜伍家朗黑色戰衣為大熱品牌 Lululemon近兩月股價飆25%

東京奧運打得火熱，羽毛球港隊代表伍家朗上周六(24日)身穿一件黑色戰衣上陣，由於未獲授權而沒有印上香港區旗，慘遭民建聯成員狙擊，無辜被捲入「球衣風波」。伍家朗當日身穿的黑色波衫原來大有來頭，是近年炙手可熱的運動品牌Lululemon，產品以舒適見稱，旗下運動褲更深受女士歡迎。疫情肆虐逾一載，Lululemon卻疫市上流，股價近兩個月更飆升逾25%。

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今年截至5月2日，Lululemon收入按年增長88%，至12.3億美元，調整後每股收益為1.16美元，高於市場預期的0.91美元水平，按年增長404%。股價方面，Lululemon昨(26日)收報395.44美元，較開市稍跌1.77％，但過去兩個月則累升逾25%。

Lululemon在香港有多家分店，包括中環、西九、尖沙咀、金鐘、銅鑼灣、九龍塘及沙田。

網民撐Lululemon贊助

伍家朗及後在個人Instagram中以英文發帖解釋：「很多人都問我為何穿上Lululemon的球衣在場上。我和Yonex的贊助合同已經完結，現時已經是自由身，因此我要為自己準備比賽的球衣，所以我選擇了自己感到舒服的球衣比賽。」Lululemon亦有官方留言支持伍家朗，網民亦力撐Lululemon之後贊助家朗，也有人質疑為何港隊成員沒有球衣贊助。

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