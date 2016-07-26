東京奧運｜劍壇193張家朗摘金 Foodpanda等多家商戶推家朗優惠

24歲劍壇193張家朗昨於東京奧運男子花劍個人賽決賽，以15:11戰勝意大利劍手，勇奪香港史上第2面奧運金牌。本港多家商戶推出家朗優惠，熱烈慶祝劍壇193奪冠。

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網購

⚫ Foodpanda

「Foodpanda」推出快閃優惠，結帳時輸入「TEAMHK」優惠碼，任何訂單滿100元即減20元。

⚫ Lingduck

外賣平台「Lingduck」向用戶送出八折外送優惠券。

⚫ 遊牧雜貨

網店「遊牧雜貨」推出限時優惠，今日(27日)憑優惠碼「HKaddoil」購物可享八九折。

⚫ 到家元朗

外賣直送家常菜專門店「到家」推出限時優惠，於網店結帳時輸入「GOLDHK」，即享全店八折。(月餅除外)

⚫ 燒賣皇后

「燒賣皇后」推出限時優惠，今日(27日)到網店購物，結帳時輸入優惠碼「HKaddoil」，可享全單八九折。

飲品

⚫ 花斑茶社

連鎖茶飲店「花斑茶社」今日(27日)推出免費優惠，任何人名叫「家朗」都可以享用免費飲品。

分店：尖沙咀、荃灣、堅尼地城、荔枝角、新蒲崗、屯門、北角、元朗、灣仔、將軍澳

⚫ 九份茶舍

連鎖茶飲店「九份茶舍」今日(27日)推出優惠，任何人名字含「家」字或「朗」字都可享半價優惠。

分店：旺角、葵涌、石門、屯門、深水埗、慈雲山、紅磡

⚫ 迷客夏

連鎖飲品店「迷客夏」今日(27日)每杯飲品減五元。

分店：銅鑼灣、旺角、荃灣、將軍澳

⚫ 鹿角巷

「鹿角巷」推出限時優惠，今日(27日)飲品全單八折。

分店：尖沙咀、旺角

食肆

⚫ 程班長

位於荔枝角的「程班長」台灣餐廳推出優惠，今日(27日)到店惠顧可享九折優惠。

⚫ 彩虹串燒專門店

「彩虹串燒專門店」今日(27日)所有訂座堂食可享八折，客人名叫「家朗」更可獲七折優惠。

分店：大埔、荃灣

⚫ 夢之丼

日式丼飯專門店「夢之丼」今日(27日)所有食物全單八五折。

分店：西環、土瓜灣

⚫ 牛摩

火鍋放題店「牛摩」今日(27日)推出外賣自取火鍋套餐八折優惠。

分店：青衣、荃灣、沙田、屯門、馬鞍山、將軍澳

⚫ 鴻仔記車仔麵

「鴻仔記車仔麵」由今日(27日)至8月2日推出一星期「張家朗」優惠，任何人身分證有「張」、「家」、「朗」其中兩字可享半價；三個字全中更可免費。

分店：天水圍、沙田、粉嶺、九龍城

超市／士多

⚫ FRESH新鮮生活

超市「FRESH新鮮生活」今日(27日)全線香檳九五折。

分店：將軍澳、太古

⚫ 永年士多

「永年士多」推出一日優惠，今日(27日)全線分店消費七折。

分店：元朗、尖沙咀、銅鑼灣

張家朗

為慶祝劍壇193贏得奧運金牌，各界亦紛紛為張家朗推出「自肥」優惠。

⚫ 林大輝中學基金250萬元獎金

⚫ 精英運動員嘉許計劃500萬元獎金

⚫ 港鐵終身任搭車票

⚫ 九巴一年免費搭車

⚫ 「實惠」免費添置全屋傢俬

⚫ 「番茄師兄」一世任食

⚫ 客貨車平台「CALL4VAN」未來三年為體育學院超過1,800位獎學金學生或全職運動員，提供免費接載