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東京奧運｜香港有能力做主辦城市？網民盤點配套條件
2 小時前
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東京奧運｜香港有能力做主辦城市？網民盤點配套條件
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本港2008年曾舉辦奧運馬術比賽，圖為時任特首曾蔭權(左一)參觀沙田奧運馬術比賽場地。(政府新聞處資料圖片)

東京奧運周日(8日)正式落幕，但熱潮尚未減退。網上討論區LIHKG日前有人發帖，問到若不論政治因素，本港究竟有沒有足夠配套和能力去舉辦一屆奧運會。2008年北京奧運的馬術比賽，曾在火炭和上水一帶舉行，發帖的網民認為「連最難搞嘅馬術都有場」，問道「真係有咩運動仲搞唔起」。

不過，很多網民都覺得本港仍未有足夠能力，包括難以解決大量運動員和隨團代表的住宿、即使應付到大量運動員數目，也難容納大批遊客，以及缺乏足夠國際級運動場地等。此外，亦有人指出交通和土地問題都不易解決。

本港場地容納人數不足應付？

雖然有人提出本港有香港體育館、香港會議展覽中心、維多利亞公園、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、將軍澳單車館等場地，但隨即有人反駁單是東京奧運的主會場——新國立競技場已能容納約6萬人，「香港拎咩亞博九展係咪搞笑」。

有網民就戲言，到港運動員可入鄉隨俗住劏房、「包幾架遊輪泊碼頭住船上」。此外，有人就想到正興建的啟德體育園，認為該處也是一個理想場地。

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啟德體育園預計2023年落成。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜香港有能力做主辦城市？網民盤點配套條件-279544
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