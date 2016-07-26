柏傲莊III｜兩幢牆身底座石屎強度未達標 新世界主動拆卸重建

新世界發展跟港鐵合作發展的大圍站上蓋物業項目，柏傲莊III的第1及第8座牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，港鐵公司回應指，7月6日收到新世界主動通知，確認正在興建中的柏傲莊III的2座住宅樓宇部分牆身結構的混凝土，在最近的強度測試中未達獲批設計的要求。新世界指，本月6日已主動向港鐵及屋宇署通報，同時責成承建商徹查事件成因，是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。

預計入伙日期延遲約9個月

新世界強調，是次事件只涉及柏傲莊III正興建中的兩幢樓宇(第1座及第8座)。柏傲莊I及II的建築質量及安全，符合相關法例及法定要求。為確保柏傲莊III的樓宇質量及令買家安心，新世界決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，確實日期將由認可人士核實。

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另外，新世界就延期交樓，向受影響人士致歉，並向受影響的846戶買家作出4大承諾：

1.買家自由選擇：買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。

2.利息補償：從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償。

3.額外津貼：以購買樓價1,500萬港元單位的即供買家為例，額外津貼（連同利息補償）共可獲115萬港元。

4.質素保證：集團會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。

新世界於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊III 的買家發信，詳細解釋有

關安排；並於本月9日起設立查詢熱線(852)3563 7368(周一至周五早上10時至下午1

時；下午2 時至晚上8時），解答買家的疑問。