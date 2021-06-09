校園欺凌｜明愛聖若瑟中一男生被連環掌摑 3女1男同學被捕

青衣明愛聖若瑟中學爆出校園欺凌事件。網上流傳一段長約8秒短片，片中一名男學生疑因「識女仔問題」與人有爭執，在課室內被兩名女生掌摑，男同學一度跪在地上，做出雙手合十的手勢，但施襲者未有停手。事後事主向駐校社工求助。

短片經過後製處理，見身穿校服的男生先被一名長髮女生掌摑，他的口罩更被打至移位，受害人欲將口罩拉好時，再被另一名長髮女生掌摑臉部。受害男生亦被其他男生腳踢及推撞等，他一度跪在地上，又雙手合十不斷求饒。片段亦顯示事發時，有數名學生都在課室內。

警方回應指，上周四(3日)接獲報案，指一名13歲男童在5月27日，於青衣一間學校懷疑被人以手襲擊，男童面部受輕傷，拒絕送院治理。葵青警區刑事調查隊第六隊接手調查案件，警方經調查後在周六至周一(5日至7日)拘捕1名男童及3名女童，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。據悉，被捕人包括事主同班同學，其中被捕的男生，早前曾涉及一宗淋紅油案件被捕。

校方發聲明表示，6月3 日透過社交平台發現有該校學生被打，學校對事件極度關注，在了解事件的真確性後，已即時協助家長報警處理，並一直與警方、家長保持緊密聯繫，亦同時安排社工跟進學生情緒。