歐國盃｜基斯甸艾歷臣：我不會放棄

日前在歐國盃分組賽丹麥對芬蘭之戰，死過翻生的丹麥中場基斯甸艾歷臣，透過中間人傳話方式，接受了《米蘭體育報》訪問，他表示：「多謝大家，我不會放棄，我現在感覺好多了，不過也想知道當時發生甚麼事。我想謝謝大家為我所做的一切。」這位29歲中場當時在上半場尾段，於未有任何身體對抗下突然昏倒在地，經現場醫護人員以心肺復甦法搶救後，總算擺脫生命危險；而現場有消息指，基斯甸艾歷臣曾一度心跳停止。

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另一方面，他的前阿積士隊友戴利白蘭特同時代表荷蘭在歐國盃出戰，這位在2019年亦曾因心臟問題休戰一段日子的名將後衛透露，在基斯甸艾歷臣出事後，曾考慮退賽，但最終詳細考慮後，才決定照常披甲。他直言要在心臟問題後復出非常艱難，要面對強大心理壓力；而他希望大家給予該丹麥中場空間，讓他本人好好再想。