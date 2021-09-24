死神來了｜情侶嗌交 被女友擲手機擊中太陽穴 男子死亡

情侶嗌交切忌亂掟雜物，否則隨時錯手殺死另一半！阿根廷發生「手機殺人」悲劇，一對小情侶不知因何事爭執，初則口角繼而動武，期間女子向男友怒擲手機，結果擊中男友太陽穴，令腦部受損，需接受手術，最終不治。

手機殺人 擊中太陽穴後腦部受損

事發在今年4月，22歲女子洛佩兹(Roxana Adelina Lopez)據報當日在23歲男友男友關塔伊(Luis Guantay)家中，被他毆打面部後自衛還擊，向他丟手機，沒料命中他右邊太陽穴。關塔伊後來因頭痛不適，且情況持續惡化入院，醫生發現他腦部嚴重受損，隨即將他轉送約190公里外薩爾塔市(Salta)規模較大的醫院，接受腦部手術，但關塔伊最終於4月18日不治，距與女友爭執僅8天。

關塔伊母親其後報警，稱洛佩兹要為其兒子死亡一事負責。檢察部門認為關塔伊是被手機擊中太陽穴，才會因腦部受損而死，起控洛佩兹過失殺人罪。洛佩兹否認指控，獲准保釋候審。

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