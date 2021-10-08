死神來了｜歌劇演員走錯位 當眾遭布景壓死 觀眾以為做緊戲 (有片)

俄羅斯莫斯科大劇院(Bolshoi Theatre)一場歌劇，在表演期間轉布景時，發生罕見奪命意外，一名男演員疑走錯位，被巨型布景板擊中死亡，觀眾起初還是為是表演的一部分，後來才驚聞事態嚴重，演出亦隨之腰斬。

重兩噸布景板壓死人 有人大叫「有血」

事發在昨天(9日)晚上，劇院當時正上演俄羅斯作曲家林姆斯基-高沙可夫(Nikolai Rimsky-Korsakov)的作品《薩德科》(Sadko)。片段可見出事時一幅巨型布景板徐徐降下，未幾台上有人揮手，狀甚焦急。據報該布景重達兩噸，現場有人大叫「快停下！快停下！叫救護車，有血！」並著工作人員升起布景板。

聞演出腰斬 觀眾才知不是劇情

初時樂手仍未知道發生意外，繼續演奏，但見一眾演員突然站起返回後台，布幕隨即拉上。直至約半小時，有關方面宣布演出中止，觀眾才知道剛剛目睹的不是劇情，而是真的發生意外。不幸死亡的演員是02年起在劇院演出、37歲的庫勒什(Yevgeny Kulesh)，救護人員到場時，他已傷重不治。警方正調查事件，劇院相信庫勒什因當時因走錯方向出事。

相關新聞︰

死神來了｜歌劇演員走錯位 當眾遭布景壓死 觀眾以為做緊戲 (有片)