求婚悲劇｜加拿大掛求婚橫額飛機墜毀 1死1傷

加拿大蒙特利爾1架掛有求婚橫額的小型飛機墜毀，釀1死1傷。

《美聯社》報道，當地時間2日 1架掛有求婚橫額的小飛機，傍晚於聖羅倫斯河上的聖埃萊娜島墜毀，機上1名乘客死亡、1名機師受傷。

加拿大運輸安全委員會表示，事故飛機為塞斯納172型，墜毀前拉著「你願意嫁給我嗎」(Will you marry me)的橫幅，初步報告指稱是引擎發生問題，但詳細墜落原因還需進一步調查。

求婚橫幅仍未尋獲

生還的機師正在醫院接受治療，運輸安全委員會發言人Chris Krepski表示，當飛行員狀況穩定後將會向他問話以了解詳情，至於飄落到聖羅倫斯河裡的求婚橫額至今尚未找到。

蒙特利爾警方表示，他們於當天晚間6時許接到報案電話，報稱協和橋(Concorde Bridge)附近的公園發生墜機事件。但未有透露死者身分。

當地非常受歡迎的Osheaga音樂節正在墜機地點距離不遠的場地舉行，音樂節發起人Evenko證實音樂節沒有受墜機意外影響。