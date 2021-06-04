更新｜沙田校巴意外24人傷 校巴司機疑不遵守路面標誌

【16:45更新】警方及消防交代意外詳情，消防指意外中有24人受傷，主要是擦傷、撞傷或受驚等輕傷，只有校巴司機骨折，傷勢較為嚴重。警方表示，幸好校巴上全部學童均有佩戴安全帶，所以傷勢較輕。

經調查後，警方初步懷疑校巴司機不遵守路面交通標誌，在只准右轉的行車線直駛而肇事，稍後會以危險駕罪拘捕他。警方又會調查司機身體狀態、駕駛態度及車輛維修情況等。

案件由新界南交通意外調查隊第3隊跟進，並呼籲目擊者向警方聯絡，電話是3661 1359。

------------------------------

【14:30更新】沙田第一城對開下午1時許發生交通意外，一輛載有約40名學生的校巴，與一輛私家車相撞，校巴其後衝落城門河旁邊的大涌橋路的單車徑。現場消息指，至少有22人受傷，包括20名學童及2名司機，全部人送院治理。

網上流傳事發時的 片段 顯示，校巴猶如炮彈飛車般凌空衝出，再失控衝落單車徑，現場碎片滿地。

運輸署表示，因交通意外，大涌橋路(往馬鞍山方向)介乎小瀝源路與火炭路之間的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

相關新聞︰屯公貨櫃車意外折頭 與著名網圖「分心男友」幾分相似