油麻地屯門搗破無牌酒吧 警方拘捕45人

油麻地有食肆被揭疑暗藏無牌酒吧，警方表示油麻地分區軍裝巡邏小隊人員聯同雜項調查隊、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室人員，昨（7月31日）晚約7時30分突擊搜查偉晴街56-58號一食肆，搗破內裡兩間懷疑無牌酒吧。

油麻地行動檢逾400支酒

行動中，一名52歲本地男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)而被捕，酒吧內16名本地男子及3名本地女子(25至59歲)，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。此外，食肆內共24人涉違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)條例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方在行動中檢獲約369支啤酒、60瓶烈酒，總值約二萬元，所有被捕男女現正被扣留調查。

屯門工廈拘25人

屯門今日(1日)凌晨亦有涉無牌酒吧被搗破，屯門警區反三合會行動組凌晨在區內進行代號「凌厲」及「逐影」行動，目的為打擊工廈內經營非法場所及青少年罪行，行動中搗破一間位於建發街一工廈內的無牌酒吧。行動中，警方拘捕一名55歲姓譚本地男負責人，涉「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章。

場所內17名本地男子及7名本地女子(15至74歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲約48支啤酒，總值約1,200元。他們同時涉在處所內違反第599G章，亦獲發定額罰款通知書。



屯門警區一向致力打擊三合會活動及其收入來源及青少年罪案，透過加強情報搜集及執法行動，並以多機構合作模式的教育宣傳工作，以減低青少年犯案的機會。