海地有美加傳教士遭綁架 估計是幫派所為

17名美國和加拿大傳教士和家眷在加勒比海國家海地被綁架，海地政府已展開調查，相信事件是當地幫派組織所為。

綁架事件在當地周六(16日)發生，被綁架的傳教士隸屬美國俄亥俄州一個非牟利基督教機構「基督教援助部」，機構指，遭到綁架的傳教士小組包括16名美國人及1名加拿大人，當中5人是兒童，他們被綁架前曾探訪海地首都太子港以東30公里、克魯瓦一所孤兒院。孤兒院牧師拒絕評論事件。

基督教援助部指，遭到綁架的傳教士小組包括16名美國人及1名加拿大人，當中5人是兒童，又指不知道他們被帶到何處亦不知道綁架者身份。美國《華盛頓郵報》報道，有小組成員曾用WhatsApp求救，指他們成為人質呼籲外界為他們祈禱。

CNN：美國政府不確定傳教士位置

加拿大當局也和海地政府，和部分非政府機構聯繫，希望取得更多資訊。

海地當局表示已就事件展開調查，相信是幫派所為，海地外長約瑟夫對美國有線新聞網絡(CNN)表示，官員已就事件與美國國務院接觸，有保安專家估計事件是由一個於太子港以東地區活躍的武裝幫派發動，報道又引述消息指，美國政府不知道這批傳教士和家屬被扣留的位置。

該組織相信亦涉及今年4月，一批法國天主教會人員在海地遭到綁架的事件，當時海地多個天主教機構罷工3日抗議事件，海地的幫派暴力嚴重，早前又先後發生總統遇刺及造成逾2,000人死亡的大地震，令幫派綁架罪行更加猖獗。

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