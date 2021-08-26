海外醫生｜政府倡引入海外專科醫生提3修訂 放寬至非本港永久居民

本港公營醫療出現人手不足問題。食物及衛生局長陳肇始表示，政府向立法會提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，就引入海外醫生提出3大修訂，包括：

⚫放寬合資格非本地培訓的專科醫生，由香港永久性居民，涵蓋至持有認可醫學資格及有專科資格的非香港永久性居民的醫生，當中僅放寬專科醫生，而且一定要得香港專科學院認可

⚫容許持有醫學資格，但未在香港以外的司法管轄區實習，只要他們是香港永久性居民，可以讓他們在香港參加執業資格試，之後可以在香港實習；及

⚫為具專科資格的有限度註冊的本地醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度

陳肇始稱，在必須註冊香港永久性居民要求上，政府建議讓持有醫專認可的非本地培訓的非本港永久居民可特別註冊，希望可以吸引更多人來執業，認為有關修例並非中門大開，質素會有保證。

陳肇始：草案初心是引入合資格非本地培訓醫生

陳肇始又指，有關條例草案的初心是引入合資格非本地培訓醫生，強調本地醫生在目前至長期都會有短缺，其中在2030及2040年欠缺1610名及1694名醫生；其中公立醫院的醫生人手嚴重短缺，欠缺660名及49名專科醫生及準專科醫生。她指如不解決問題，有關情況會嚴重惡化，又說這些非本地專科醫生來港執業後，可以培訓本地的專科醫生。

被問醫患問題 陳肇始指僱主會顧及情況才聘請

被問到當局有否估計草案修訂後比原先會吸引幾多醫生來港，當中若果出現醫患問題如何處理，陳肇始則指，當局沒有具體的有關數字，但相信一定會比原先較窄的框架下吸引更多醫生來港，強調當局會監察情況，她又指僱主請人時，一定會顧及該醫生的語言及其他情況，符合要求才會聘請對方。

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