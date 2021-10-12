海豹慘遭紅牛罐塞口欲救無從 民眾鬧爆亂拋垃圾者「卑鄙無恥」

又是人類惹的禍！北愛爾蘭一隻野生海豹的口部被紅牛(Red Bull)飲品罐卡住、掙脫不掉，動物救援組織亦束手無策。

英國《每日郵報》周一報道，事發於貝爾法斯特拉根河(River Lagan)，民眾發現該海豹陷入困境，即通報救援組織。目擊者Andrew Wolsey受訪表示：「飲品罐卡在牠下顎，救援組織已盡了力，但不幸地，牠避過(救援隊)捕捉，救援人員入夜後收隊。」Wolsey見海豹如此無助，禁不住大罵：「如果你亂拋垃圾，就是卑鄙無恥！」

海豹受驚 下水後失蹤

報道指，該海豹在河岸掙脫不了飲品罐，之後便游走，動物組織人員及港口警察出動船艇搜索也找不到牠，終無功而還。參與救援的「Debbie Doolittle's Wild Life」發言人表示，該相信是名叫Rocket或Houdini的海豹，之後在一處修理船隻用的下水滑道出現，但救援船靠近時，牠受到其他海豹驚嚇，又跳下水，不知所終。

籲民眾遠離海豹

發言人指，該海豹口部被卡住，無法進食，可能數日後會變得體弱乏力，到時如果發現其蹤影，或有機會捉到牠。因此，呼籲民眾不要接近該海豹及拍攝，因這樣會讓早已神經緊張的海豹更驚恐，因而令救援更加困難。

海豹慘遭紅牛罐塞口欲救無從 民眾鬧爆亂拋垃圾者「卑鄙無恥」