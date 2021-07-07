消失的咪錶｜45歲壯漢尖沙咀徒手搖鬆咪錶棄後巷被捕

尖沙咀有咪錶「消失」！一名男子疑與女友人前日凌晨在金巴利街起爭執後，情緒激動，大力搖晃咪錶，再將已搖鬆的咪錶棄置後巷。警方經調查後，昨將一名45歲男子拘捕。據指，被捕人案發時疑飲醉酒。

被捕男子(45歲)，報稱清潔工人，涉嫌刑事毁壞。警方於單位內搜出疑犯案發時所身穿的衣物，他正被扣留調查。據悉，男子在棄置咪錶後，入住區內一間酒店，警方因而獲得他住所位置，並於今日拘捕。

據悉，咪錶營辦商的後台監察系統昨日(17日)發現錶咪與後台系統失去聯繫，營辦商於是派員到場，該名職員到尖沙咀金巴利街1號地下一個智能泊車咪錶檢查，現咪錶「失蹤」，上址僅剩底部支撐的鐵杵，於是報警。

油尖區刑事調查隊督察陳浩婷交代案情表示，警方昨早接獲報案，指一個智能泊車咪錶「失蹤」，翻看附近閉路電視，發現昨早凌晨時分，一對男女在上址曾發生爭執，女子之後離去，涉事男子則情緒激動，徒手搖動街邊的智能咪錶十多下，或致螺絲鬆脫，男子之後更將咪錶舉高再大力擲在地上洩忿，其後將咪錶，再棄於後巷，警方在該後巷檢獲涉事咪錶。陳浩婷透露：「疑犯身形比較壯大，佢較大嘅力量可以搖鬆個鉸位，令到螺絲鬆脫，令到咪錶剝落。」