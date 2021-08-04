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涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款1.4億元 56人被捕
1 小時前
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串謀詐騙百分百擔保特惠貸款拘捕
涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款1.4億元 56人被捕
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涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款達1.4億元，56人被捕。

警方搗破一個詐騙集團，涉嫌透過多間空殼公司，使用虛假資料或文件申請百分百擔保特惠貸款，干犯「串謀詐騙」罪，涉款高達1.4億元。

利用虛假文件 串通銀行職員

商業罪案調查科高級警司游健雄表示，今年5月收到投訴，調查後發現犯罪集團自去年中，利用38間公司的虛假文件，虛報公司營運及僱員開支，偽造公司員工數目及薪金證明，涉嫌串謀個別強積金中介人及串通銀行職員，詐騙政府在抗疫下推出紓緩中小企融資擔保的「百分百擔保特惠貸款」計劃，涉款高達1.4億元，案中聲稱的受僱員工，其中一人最多同時報稱為11間公司的僱員。

被捕人士包括主腦及骨幹成員

警方上月下旬採取執法行動，拘捕56人，分別為40男16女，年齡介乎21歲至65歲，包括主腦、骨幹成員、銀行職員及強積金中介人等，部分人士有三合會背景，涉及3個犯罪組織。

警方同時追查到34個銀行戶口有2,100萬元款項，相信已成功瓦解有關犯罪集團，並成功阻止數千萬元的虛假貸款申請，不排除有更多人被捕。

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警方上月下旬採取執法行動，拘捕56人，分別為40男16女。
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調查後發現犯罪集團自去年中，利用38間公司的虛假文件。
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案中聲稱的受僱員工，其中一人最多同時報稱為11間公司的僱員。
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警方同時追查到34個銀行戶口有2,100萬元款項，相信已成功瓦解有關犯罪集團。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款達1-4億元-56人被捕-279257
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