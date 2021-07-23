兒童繪本案｜工會2人被控煽仇恨 官指性質嚴重拒保釋 (更新)

警方國安處昨日拘捕「香港言語治療師總工會」5名幹事，指他們製作兒童繪本，涉嫌引起公眾，尤其是幼童對特區政府及本港司法的仇恨，以及煽惑使用暴力及慫使不守法等。工會主席黎雯齡及副主席楊逸意今日下午由警車押送到西九龍裁判法院提堂，總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，表示考慮案件性質嚴重和被告有不依期歸押風險等，拒絕兩人保釋申請，將案押後至下月30日再訊，黎雯齡則保留每8日申請保釋權力，下周五再開庭處理保釋覆核。

相關新聞：5人涉串謀發布煽動刊物 警：涉用隱喻引起仇恨

包括職工盟、社會工作者總工會、城巴有限公司職工會等12個工會發表聯合聲明，指言語治療師總工會幹事集體被捕，更見堅守工會之名的必要，又說當局的「紅線已成紅海」，但無懼前路難行，將會如常運作，繼續發聲。

警方昨日表示，涉案的3本兒童繪本，在去年6月至今年3月期間出版，名為《羊村守衛者》、《羊村12勇士》及《羊村清道夫》，3本書均是以「羊」隱喻本地人，以「狼」隱喻內地人，暗諭「狼」帶新冠病毒來香港，又企圖霸佔香港地方，而且美化反修例行為、英雄化12名企圖潛逃台灣的罪犯，以及合理化醫護封關的要求，認為有關繪本「禍害社會好深」。