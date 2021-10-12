涉間諜罪｜海軍工程師遭FBI放蛇拘捕 圖售美核潛艇機密予外國

美國海軍一名核子工程師與妻子，被控收取10萬美元(約78萬港元)虛擬貨幣，企圖向另一個國家出售軍事機密資料，包括現役弗吉尼亞級核潛艇的資料，當局無透露是哪一個國家。兩人遭聯邦調查局(FBI)卧底探員放蛇，在兩次交易中將加密的記憶卡分別藏在花生醬三文治和一包香口膠內，並放於事先安排好的秘密傳遞點，FBI在上周六收網，於西弗吉尼亞州拘捕他們。

美國司法部周日稱，兩名被告分別是42歲的特貝(Jonathan Toebe)及其45歲任職教師的妻子黛安娜(Diana)，狀詞指他們涉及與間諜活動有關罪行，被控違反《原子能法》，該法例禁止任何可接觸機密資料人士分享資料，指兩人有意圖傷害美國及讓另一個國家獲優勢。FBI指，特貝去年4月向一個外國政府寄出裝有海軍文件的包裹，並稱有興趣出售弗吉尼亞級核潛艇反應堆的資料，惟對方未有理會，並在美國大選過後，在去年12月將資料交給美國政府。

報道指特貝自2012年起參與海軍核推進器的工作，通過背景審查可接觸高度機密資料，包括減低核潛艇聲響和震動以免暴露行蹤的秘密技術。特貝在信中還向「準買家」政府要求，一旦他身份暴露，要協助他和家人離開美國，他們已準備好護照和金錢。他又向對方提供接觸的方法，並顯示有關國家的語言非英語，為拙劣的翻譯道歉。

花生醬三文治藏記憶卡 「買家」疑擁核潛艇

FBI卧底探員假扮有關外國政府的代表接觸特貝，他初時仍有戒心，直至探員答應事成後給予10萬美元、難以追蹤身份的虛擬貨幣門羅幣(Monero)作報酬，並在拘捕他前先後給予Toebe共7萬美元(約54.6萬港元)，成功讓他上當。探員先在今年6月向特貝發送1萬美元(約7.8萬港元)門羅幣，以顯示友好和取其信任。數周後，探員見他抵達在西弗吉尼亞的秘密傳遞點，其妻子黛安娜負責把風，探員這一次給了他2萬美元(約15.6萬港元)。法庭文件指，探員在其中一次交易時，在傳遞點取得的花生醬三文治內發現用膠袋包著的記憶卡。FBI將記憶卡內資料交給海軍專家檢視後，證實載有弗吉尼亞級核潛艇反應堆的設計資料和表現報告。雙方的來往電郵顯示，接頭國家早擁有核潛艇。目前只有6個國家擁核動力潛艇，分別是中國、法國、印度、俄羅斯、英國和美國。

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