深圳下月在港發債券 陳茂波：擬免收利得稅

深圳市人民政府宣布，將於下月在香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所上市，發行期限為2年期、3年期及5年期。3年期及5年期的債券屬綠色債券。財政司長陳茂波表示，此舉助力香港債券市場以及綠色和可持續金融的發展，香港計畫豁免徵收其利得稅。

陳茂波指，深圳市人民政府在香港發行人民幣債券，使用香港的融資平台和專業服務，助力香港債券市場以及綠色和可持續金融的發展，香港是國際投資者配置資產的重要平台，發揮着國際資金進入內地的獨特橋樑作用。他表示，就深圳市人民政府在香港發行的債務票據所支付的利息和獲得的利潤，香港計畫豁免徵收其利得稅。

林鄭：標誌港金融服務業發展邁向另一里程

特首林鄭月娥表示，特區政府歡迎有關決定，指這是首次有內地市政府在境外發行債券，進一步豐富香港市場的人民幣金融產品，促進人民幣國際化，充分體現《十四五規劃綱要》支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐的地位，標誌香港金融服務業發展邁向另一重要里程。

她又說，港深多年來建立緊密合作關係，加上中央公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》所帶來的機遇，特區政府期待與深圳市政府共同努力，推動更高水平的港深合作。

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