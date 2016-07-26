港區國安法｜再度回應美國商業警告 林鄭：以偏概全令人震驚

美國政府於當地時間昨日先後對美企發出營商警告，以及宣布制裁七名中聯辦副主任。特區政府今日多次回應美國舉措，特首林鄭月娥傍晚7時45分再作聲明，點名批評美國國務卿布林肯以偏概全和毫無事實根據，形容「令人震驚」。

相關新聞：《防賄條例》涵特首「走數」 林鄭：非無王管中央必看在眼內

林鄭月娥的聲明提及，美國國務卿必須留意多個公約及國家憲法均清楚列明，可基於維護國家安全的原因，通過立法限制基本個人權利和自由。林鄭提到，在美國當局多次以維護國家安全為由，合理化影響其他國家、企業及個人的決定和行動，強調「難以想像仍會有人未察覺美國正採取明顯的雙重標準」。林鄭又指，在最近結束的聯合國人權理事會會議上，超過90個國家表明，支持中國為令香港特區回復穩定所作的舉措。

相關新聞：違限聚令｜社會關注3高官飯聚 林鄭：氛圍令政府邀人才加入有難度

聲明提到，絕大部分香港人是愛國和擁護「一國兩制」，在《國安法》實施前，與外部勢力有關或被煽動的暴徒，以支持民主為幌子，意圖顛覆國家政權，令香港人渴望的和平、穩定和人身安全變得岌岌可危，而港府正嚴格依照法律採取行動，包括拘捕疑犯。至於檢控的決定，是由律政司在不受任何干預的情況下作出，而審訊則在獨立的司法制度下進行，強調任何政府不能亦不應妨礙相關法律程序。

再提本港營商環境沒變差

繼財政司長陳茂波及商經局長邱騰華的聲明，林鄭再提到本港營商環境變差是謬誤，重申本港繼續是開放和自由的經濟體，作為國際金融中心的地位不變，企業在港營商的信心沒有絲毫動搖。林鄭敦促美國有關當局以誠實、公平的態度看待香港事宜，強調美國不應以所謂「商業警告」威嚇美企，而是應該考慮如何促進這種互惠互利的關係。

鄧炳強：制裁回應《國安法》是站不住腳的藉口

保安局長鄧炳強晚上9時作出聲明，強調《國安法》依照香港法律保護的權利和自由包括言論、新聞和出版自由，並指自《國安法》實施以來，美國政府利用不同事件和藉口，妄語詆毀《國安法》，對中央和特區機關肆意作出攻擊。鄧炳強又指，有關指控缺乏事實基礎，純粹是扭曲事實，欠缺可信證明，而美國政府的制裁和商業警告作為回應《國安法》，是「完全站不住腳的藉口」。

港府今日連環反駁美國舉措

相關新聞：拜登警告美企在港營運風險

相關新聞：美國制裁7名中聯辦副主任 布林肯：北京扼殺港人對民主渴望

相關新聞：鄭若驊：香港若要大有可為 必須靠國安法保駕護航

相關新聞：律政司：所謂制裁屬單邊強制 非文明國家所為

相關新聞：反駁美國警告 李家超：國家安全才是保障營商關鍵

相關新聞：華府向美企發營商警告 陳茂波：實屬荒謬毫無理據