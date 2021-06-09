港區國安法｜加拿大為港人增兩項入籍新途徑

加拿大移民部長門迪奇諾(Marco Mendicino)宣布，為香港人提供入籍加拿大的兩個新途徑，分別針對近期在加拿大畢業，以及已經在加拿大工作的香港人。門迪奇諾表示，開放加拿大入籍新渠道，是要方便年輕的香港居民較容易移居到加拿大生活。他稱，擁有熟練技術的港人，相信可以在加拿大尋找到新機遇。

相關新聞：港區國安法｜加國便利港人移民措施至今收近6000申請

因應中國政府在香港實施《港區國安法》，渥太華當局去年稱將放寬香港學生到加拿大的入學和工作限制。根據最新公告，在加拿大擁有臨時居民身份，以及過去一年工作滿1,560小時的香港人，只要滿足語言、教育水平、工作要求等條件，便可以申請成為加拿大永久居民；在加拿大畢業的香港學生，只要取得合資格的畢業證書，便可以向當局提交移居申請。

兩個新途徑如下：

1. 在過去3年內在加拿大認可的大學或專上教育機構，完成兩年制或以上文憑、學士、碩士或博士課程，或是一年制或以上研究生文憑課程的人士，申請人修讀課程期間，最少有一半授課時間身處在加拿大境內，親身或境內網上授課均合資格。

2. 在過去3年內，曾在加拿大全職工作最少1年，或透過兼職獲得相當於1年的工作經驗，惟全職學生的兼職或自僱人士不在計算之列。他們需在申請前的5年內曾在加拿大認可的專上教育機構畢業或取得外國相等的學歷資格。

申請人需符合當地語言水平，持有特區及BNO護照，已取得加拿大臨時居留簽證，申請永久居留權時身處加拿大並有意住在魁北克以外的地區；申請截止日期至2026年8月31日。

-------------------------------

加國年初推「救生艇計劃」吸港生

在今年初，加拿大政府為香港青年提供較簡易移民方法「2021至2023香港人的加拿大移民救生艇計劃」，申請時間由即日至2023年2月7日。計劃分3個項目：

於過去5年獲得加拿大學位或大專文憑或同等海外證書，大專文憑必須為最少兩年課程，可以申請最高3年開放式工作簽證； 在當地獲得學位或大專文憑，或持有學生簽證，並在當地工作1年及符合教育及語言門檻，便可申請加拿大永久居民身分證； 加拿大高等教育以上畢業，即可申請當地永久居民身分證。

另外，香港青年專屬加拿大移民計劃，申請人必須持有香港特區護照或BNO護照，學歷要求為5年內於加拿大完成2年或以上的專上教育課程，或於香港及其他國家擁有同等學歷，以及在加拿大有1年工作簽證，完成後可申請開放式工作簽證。